В Киеве зафиксировали около 30 инцидентов с иностранными болельщиками

За последние три дня в Киеве зафиксировала 26 нарушений правопорядка с участием иностранцев. Об этом в субботу, 26 мая, сообщает 112 Украина со ссылкой на главу столичной полиции Андрей Крищенко. "За эти три дня у нас есть 26 нарушений с участием болельщиков, которые прибыли в Украину. В 15 случаях открыто уголовное производство: 10 краж, 2 хулиганства и 3 мошенничества", – отметил Крищенко.



Для охраны общественного порядка в столице привлекли более 12 тысяч человек: 6 тысяч полицейских, 4 тысячи нацгвардейцев, 2 тысячи спасателей, тысячу пограничников.



Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, на финал Лиги чемпионов УЕФА в Киеве уже прибыли 18 тысяч иностранцев. Только за последние сутки было оформлено 8 тысяч человек.



"Гости и болельщики идут как небольшими так и организованными группами. Основным видом транспорта, которым пользуются граждане, как и прогнозировалось, являются самолеты. Основной поток приходится на столичные аэропорты, но прибытия гостей футбольного праздника также фиксируется через аэропорты Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска. Кроме того, немало болельщиков добираются в Киев автобусами через пункты пропуска на границе со странами ЕС", – говорится в сообщении.

