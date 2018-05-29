Совбез ООН сегодня обсудит украинский вопрос

Совет безопасности ООН во вторник, 29 мая, проведет открытое заседание, посвященное ситуации в Украине. В представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке надеются услышать, произошла ли "эволюция" в позициях по конфликту на Донбассе у партнеров. Об этом заявил глава постоянного представительства Украины при ООН Владимир Ельченко в эфире Голоса Америки, передает УНН.



Дипломат скептически отнесся к возможному прогрессу в прекращении военного конфликта на востоке Украины в результате этого заседания. Впрочем, сказал он, важно поднять эти вопросы, пишет издание.



"Это, по сути, будет первое заседание именно по украинскому вопросу после февраля 2017 года, когда мы председательствовали в Совете безопасности. Мы благодарны польскому председательству, которое согласилось с нашими доводами о том, что есть серьезный конфликт, конфликт фактически в центре Европы, и такое впечатление, что Совет безопасности это не волнует. То есть, хотя бы обсуждения, хотя бы обмен мнениями. И услышать от наших партнеров, возможно, есть какая-то эволюция в их позициях", - сказал Ельченко.



Во время заседания будет обсуждаться вопрос о формировании миротворческой миссии ООН на Донбассе, отмечает издание.

