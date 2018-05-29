После вакцинации в Украине в прошлом году умерли 17 детей

В Украине за прошлый год после вакцинации умерли 17 детей. Об этом сообщил гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита в интервью РБК-Украина.



"В прошлом году в Украине были зафиксированы 17 смертей детей после иммунизации. Но никто не слышал о каких-то негативных информационных всплесках в СМИ", - отметил Курпита.



По его мнению, данные факты не вызвали резонанс в СМИ из-за того, что украинский рынок вакцин остается местом для торговых войн между разными компаниями.



"С учетом того, что несколько лет назад на рынок вышли индийские вакцины, информационные вбросы могут быть признаком войны за рынок. Второй момент может быть связан с политикой, поскольку мы живем в стране популизма. Это могут быть какие-то политические "разборки", - подчеркнул Курпита.

