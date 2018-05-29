В Киеве от ботулизма умерла женщина

В столичной Александровской клинической больнице от ботулизма скончалась женщина. Об этом сообщила советник директора Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Наталья Вишневская.



"Это произошло вчера. У нее была агрессивная, очень скоротечна форма. Буквально утром ей стало плохо – появилась симптоматика – и к моменту, когда ей вызвали врача, ее уже не удалось спасти", – отметила Вишневская.



Представитель КГГА отметила, что женщина отравилась вяленой рыбой собственного приготовления.

