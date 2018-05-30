Убийство Бабченко не должно остаться безнаказанным - Amnesty International

В международной правозащитной организации Amnesty International убеждены, что украинские власти должны эффективно расследовать убийство журналиста Аркадия Бабченко, чтобы виновные были найдены и привлечены к ответственности.



"Ужасное убийство Аркадия Бабченко не должно остаться безнаказанным. Украинские власти должны не останавливаться, пока преступник, совершивший это позорное убийство, не будет найден и привлечен к ответственности", - цитирует слова директора Amnesty International Украина Оксаны Покальчук пресс-служба организации в среду.



Правозащитница также выразила обеспокоенность по поводу "способности и желания украинских властных структур защитить журналистов, активистов и других уязвимых групп и обеспечить свободу слова" ввиду растущего числа насильственных нападений в Украине в целом.



"Украинское правительство обязано обеспечить необходимую защиту журналистов и активистов, которые могут оказаться под угрозой, в частности тех, кто выступает с критикой политики российской власти. А также, эффективно и безотлагательно расследовать, кто стоит за этим и другими подобными преступлениями", - добавила О.Покальчук.



Как сообщалось, вечером 29 мая в Днепровском районе Киева возле своей квартиры был застрелен гражданин РФ, работавший в Украине журналист А.Бабченко.



По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).



Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что первая очевидная версия убийства – профессиональная деятельность А.Бабченко.



Полиция обнародовала фоторобот подозреваемого в убийстве.

