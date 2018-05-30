Покушение на Бабченко оказалось спецоперацией СБУ

Журналист Аркадий Бабченко не умер в результате покушения. Днем 30 мая Бабченко появился перед журналистами на пресс-брифинге СБУ, где было объявлено, что все произошедшее было частью оперативной операции.

Как подчеркнул представитель СБУ, подозреваемый в подготовке покушения на Бабченко задержан. Это гражданин Украины Г., завербованный российскими спецслужбами: за убийство он пообещал награду ветерану АТО в размере 40 тысяч долларов.

Сам Бабченко, выступая на пресс-конференции, попросил прощения у жены и близких за то, что не сообщил им о своем участии в спецоперации. По словам журналиста, о подготовке покушения ему стало известно месяц назад.

Вечером 29 мая сообщалось, что журналист Аркадий Бабченко был убит в подъезде своего дома в Киеве тремя выстрелами в спину.