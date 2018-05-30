Сорванное СБУ убийство журналиста Бабченко заказали спецслужбы РФ, завербовав украинца, которого уже задержали - Грицак

Служба безопасности Украины располагает данными, согласно которым убийство российского журналиста Аркадия Бабченко должно было быть совершено по заказу спецслужб Российской Федерации, провела спецоперацию с участием самого журналиста по нейтрализации этого преступления и задержала в Киеве завербованного гражданина Украины.

"По полученным СБУ данным, убийство российского журналиста Аркадия Бабаченко заказали именно российские спецслужбы", - заявил глава СБУ Василий Грицак на брифинге в среду в Киеве.

Он подчеркнул, что убийство А.Бабченко должно было статьи одним из элементов целой череды готовящихся преступлений и террористических актов.

По словам В.Грицака, для реализации плана был завербован гражданин Украины "Г.", который вербовал за денежное вознаграждение лиц из числа бывших участников антитеррористической операции на Донбассе для исполнения убийства.

"Гражданин Г. предложил своему знакомому из числа бывших АТОшников за денежное вознаграждении в 30 тыс. долларов США осуществить террористический акт убийства российского журналиста Аркадия Бабченко", - рассказал глава СБУ.

"В качестве задатка он передал, как организатор – непосредственному исполнителю $15тыс.", - сообщил В.Грицак.

После этого в пресс-центре СБ Украины продемонстрировали видеозапись передачи этих средств.

Руководитель спецслужбы сообщил, что в Киеве на протяжении дня следователи и оперативник СБУ проводили оперативную работу, итогом которой стало задержание организатора этого убийства – гражданина Г.

"Известно, что после совершения убийств Г. планировал покинуть Украину... Через третью страну планировал выехать в РФ", - добавил глава СБУ.