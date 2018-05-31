Гройсман объяснил миграцию украинцев из страны туризмом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил причину массовой миграции граждан из страны туризмом, сообщает "112". В ходе заседания Верховной рады, посвященного защите прав детей, Гройсман ответил на вопрос девочки, поинтересовавшейся, почему так много украинцев уезжают в другие страны, в частности, в Эстонию и Финляндию.

"Они просто путешествуют", — сказал Гройсман, тем не менее, признавшись, что хотел бы возвращения этих граждан обратно на Украину.



Ранее генерал украинской армии, бывший председатель СВР Николай Маломуж заявил, что утечка трудоспособного населения принимает масштабы национальной трагедии. По его мнению, люди уезжают из-за отсутствия перспектив и свободного развития бизнеса в стране.

