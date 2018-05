Нацбанк изгоняет WebMoney, чтобы запустить PayPal?

Если бы не сказочное воскрешение «убитого Кремлем» российского журналиста-беглеца Аркадия Бабченко, эта тема наверняка вышла бы в лидеры обсуждений. Речь идет об объявлении «вне закона» WebMoney. Нацбанк сделал это еще 24 мая. Основной «кипиш» поднялся вчера. А сегодня здравомыслящие люди объяснили нам, что центробанк просто расчищает дорогу для PayPal. Почему именно эта платежная система сейчас в фаворе у власти? Сейчас расскажем...



Как пишет сайт "Страна", украинский рынок денежных переводов лихорадит: 24 мая стало известно о запрете в Украине крупнейшей платежной системы WebMoney. Нацбанк попросту отменил ее регистрацию. В пояснении регулятор ссылается на решение СНБО, по которому WebMoney признана представителем страны-агрессора.



Другими словами, WebMoney попала под санкции. Интересно, почему только сейчас? “Золотую корону” (тоже российскую) “люстрировали” уже несколько лет назад. Но факт остается фактом: теперь украинские банки, с которыми работала платежная система, не могут переводить деньги клиентов с электронных кошельков на карточки, интернет-магазины не могут принимать расчеты, а интернет-провайдеры должны закрыть пользователям доступ к сайту и к их личным кошелькам.



С WebMoney произошло то же, что и с другими вражескими ресурсами – «ВКонтакте», «Яндекс», «Одноклассники» и Mail.ru. Но тут народ отрезали не просто от личной страницы аккаунта, а от доступа к своим деньгам. Как обычно, пострадал не агрессор, а наши граждане. Бей своих, чтобы чужие боялись?



По словам представителя украинского офиса WebMoney, у 4 млн. пользователей зависло “у кого-то там по 100 тысяч, у других – по 10-20 тысяч, а у кого-то по 400-600 гривен". Учитывая, что через платежную систему ежегодно проходило не менее $2 млрд., цифры вполне адекватные. “Страна” пишет, что сервисом WebMoney «активно пользовались фрилансеры, заробитчане, IT-шники, мелкие предприниматели и интернет-магазины. Сейчас они попросту не знают, что делать».



Почему PayPal? Знаете ли, это такой себе фетиш... Формально PayPal – самая востребованная платежная система мира. Для нас это своего рода приз “зрительских симпаний” цивилизованного сообщества. PayPal зашел, Ryanair прилетел, сеть кофеен Starbucks открылась...

Самое забавное, что PayPal в свое время вел себя как настоящий ресурс агрессора. СМИ вспоминают историю с блокировкой счетов, созданных для сбора средств для украинской армии на заре АТО. Причина была названа очень пророссийская – финансирование терроризма

Ну, делать тут нечего. У нас война. А когда идет война, для победы все средства хороши. Осталось только понять, кто наш враг в данном конкретном случае. Потому что, если бы врагом Нацбанка была Россия, он бы запретил WebMoney еще четыре года назад. До того, как удалось достигнуть договоренности о выходе PayPal на наш рынок. Хотите спросить: не под PayPal ли Нацбанк зачищает рынок платежных систем? По-моему, вопрос риторический. Специалисты говорят: конечно, да. И я склонна им верить.

Наша власть рассматривает это как своего рода реперные точки, которые в данном случае подтверждают украинскую "европейскость" или, скорее, "американскость". Не знаю, как сказать... Короче говоря, некие ментальный аналог безвиза, на который мы молились три года подряд.

Именно потому и гарант, и Нацбанк очень хотели, чтобы в Украину зашел PayPal. И с 2015 года постоянно поднимали эту тему при любом удобном случае. Президент сказал, Нацбанк взял под козырек, а PayPal все не заходил и капризничал пуще, чем лоукостер Ryanair. Подозреваю, что ему (PayPal) не нравилось, что на нашем рынке хозяйничает российский конкурент – WebMoney.

В Интернете много специализированных ресурсов, где продвинутая публика сравнивает двух игроков в мире электронных платежных систем. И PayPal, и WebMoney вышли на этот рынок, как только он зародился – в 1998 году. Специалисты поясняют, что PayPal – частная дебетовая платежная система, завязанная на популярные в Америке кредитные карты. А WebMoney изначально создавалась для русскоязычных пользователей Интернета.

WebMoney считается более удобной и защищенной, однако ее особенностью является установка специального программного обеспечения и несколько запутанная система регистрации. К тому же платежи принимают не все международные торговцы.

PayPal открывает практически неограниченный выход на транснациональные торговые площадки. И это не случайно: с 2002 года платежная система принадлежит широко известному интернет-аукциону eBay.

Правда, не все знают "прискорбную новость": в ближайшие годы интернет-аукцион eBay Inc. откажется от сотрудничества с давним партнером PayPal Holdings Inc. и перейдет на платформу нидерландского сервиса Adyen NV. Об этом eBay объявил после публикации квартальной отчетности.

PayPal была главным платежным сервисом eBay в течение 15 лет. Компании связаны договором о сотрудничестве, который истекает лишь в 2020 году. А расплачиваться через PayPal можно будет до июля 2023 года. Переход на платформу Adyen будет постепенным: он уже начался в Северной Америке.

Не удивительно, что несговорчивый PayPal вдруг обратил свое внимание на Украину, с которой много лет подряд не хотел связываться в полной мере, ничем не объясняя свое поведение. Хотя еще в 2015 году НБУ предпринял ряд шагов для того, чтобы упростить заход в Украину международным платежным системам – таким, как PayPal и GoogleWallet.

То ли шаги были недостаточные, то ли PayPal терпеливо ждал, пока Нацбанк уберет с нашего рынка WebMoney Transfer, которая принадлежит компании WM Transfer Ltd, подозрительно связанной с российским капиталом. Но результат мы видим: американцы заходят, если русских выгоняют санкциями.

Тем не менее, мы любим PayPal и подвергаем санкциям WebMoney. В момент, когда в строке «Отправка или получение международных платежей» PayPal появится Украина (среди стран-отправителей и стран-получателей), было бы логично провести праздничный салют.

И наградить кого-то из Нацбанка, обязательно из АП и просто из народа. Найти того человека, который пожаловался на цивилизационную несправедливость: что PayPal доступен для украинцев только для отправки денег, например, для покупки на e-bay. А получить по нему перевод нельзя.

Точнее, было нельзя. Теперь будет можно. Прямо на "Укрпочте". Не случайно Нацбанк одобрил полноценный выход PayPal на украинский рынок под крышей государственной "Укрпочты". Для удобства простого населения. А те, у кого деньги в WebMoney зависли – ну, не повезло людям. Лес рубят, щепки летят. Кстати, новый закон "О валюте" пишется под всю эту ситуацию с доминированием PayPal. Но это тема отдельной статьи...