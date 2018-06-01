В Украине в ближайшие сутки станет прохладнее

На большую часть территории Украины в ближайшие сутки 1 июня распространится порция прохладного воздуха с севера европейской России, атмосферное давление начнет расти, и погоду будет определять гребень антициклона с центром над Беларусью, сообщает Укргидрометцентр. Осадков не ожидается, лишь днем на Закарпатье и в Карпатах местами прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.



Температура в Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях ночью 4-9 ° тепла, днем 16-21 °; на остальной территории ночью 9-14 °, на побережье морей 15-18 °, днем 20-25 °, на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области до 29 °.



В Киеве 1 июня без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 22-24°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 1 июня самая высокая температура днем была 31,7° в 2011 году, самая низкая ночью 4,1° в 1904 году.



В Украине 2 июня в западных областях прогнозируется кратковременный дождь с грозой, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на западе с грозами местами шквалы 15-20 м/с.



Температура в Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях ночью 3-8° тепла, днем 18-23°; на остальной территории ночью 6-11°, в западных областях и на побережье морей 9-14°, днем 21-26°.



В Киеве 2 июня без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 24-26°.



По состоянию на 9:00 четверга, 31 мая, температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22°; в Днепре возле Киева 22°.

