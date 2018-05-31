Какие бьюти-приложения и сайты помогут быть в «косметическом» тренде?

Учитывая изменчивость современной моды, а также феноменальный ассортимент доступных инструментов косметических продуктов, всем тем, кто гонится за красотой, обязательно нужны помощники. Ими могут стать тематические сайты и приложения для мобильных гаджетов. Сохраните их в закладки или установите на свой телефон, и они значительно упростят вам жизнь.



Trend-Makeup



Быть красивой – это не только проводить время у зеркала, имея под рукой набор помад, тушей и теней. Это еще и быть в курсе последних модных тенденций, чтобы удивлять и поражать своим внешним видом. Уследить за всеми новинками поможет ресурс Trend-Makeup http://www.trend-makeup.com/.



На страницах сайта собраны актуальные материалы, которые подскажут, какой макияж будет популярен в ближайший сезон. Например, сейчас на портале можно найти информацию о возвращающемся тренде на губы-омбре, и о том, брови какого цвета будут модны летом 2018 года. Возможность комментирования, обсуждения, обмена мнениями с аудиторией ресурса позволяет тут же, на месте, решить, что из предложенного нравится пользователям, и какой будет их реакция на новые веяния.



Сохраните сайт в закладки и следите за выходом новых материалов по теме, чтобы знать, какую косметику покупать в этом сезоне, и что будет модно в обозримом будущем.



Makeup Genius



Это приложение, которое создано для владельцев смартфонов специалистами L`Oreal. Оно позволяет примерять макияж на себя, после того, как вы сделаете свое фото на камеру гаджета. Похожий функционал предлагают и создатели Perfect365, однако, в их программе вы можете наносить макияж по аналогии с редактором фото, выбирая различные варианты для обработки.



Schwarzkopf Hair



Приложение Schwarzkopf Hair, также доступное для владельцев смартфонов, даст возможность виртуально оценить себя в новом образе без необходимости визита в парикмахерскую. Функционал позволяет после загрузки фото менять прическу и даже цвет волос, чтобы все ваши эксперименты были оправданными.



Следим за роком годности



Есть и такие приложения, которые помогают своим владельца следить за сохранностью косметики. Многие продукты, особенно на натуральной основе, имеют ограниченный срок годности, и если вы забудете о них на некоторое время, велика вероятность обнаружить или, что еще хуже, нанести на себя нечто некачественное, плохое, испорченное и опасное. Соответствующее приложение поможет этого избежать.

