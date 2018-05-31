Асад заявил, что ему безразлично мнение о нем Трампа

Сирийский лидер Башар Асад заявил, что ему безразлично мнение о нем президента США Дональда Трампа и он не будет отвечать оскорблениями на выпады со стороны американского лидера. Соответствующую позицию глава арабской республики изложил в вышедшем в четверг в эфир интервью телеканалу RT.



"Я на таком языке не говорю и подобных выражений использовать не стану, - сообщил Асад, отвечая на вопрос о его отношении к оскорбительным высказываниям президента США. - Так изъясняется Трамп, и это позволяет составить мнение о нем". Сирийский лидер добавил, что такими заявлениями Трамп дискредитировал лишь себя.



"Подобные выражения не могут иметь значения ни для кого, - продолжил Асад. - Прислушиваешься к тем, кому доверяешь, к рассудительным, здравомыслящим людям, которые придерживаются принципов этики и морали, чьи слова могут на что-то повлиять в ту или иную сторону. А мнение таких людей, как Трамп, мне безразлично".



Президент США в начале апреля возложил ответственность на Россию и Иран за поддержку Асада, которого он обвинил в химической атаке в пригороде Дамаска Думе и назвал "животным". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил тогда, что в Кремле считают некорректными подобные высказывания в адрес легитимного сирийского лидера.



При этом Асад заявил, что не исключает дальнейших ударов по Сирии со стороны США и их союзников из-за отношения этих стран к международному праву.



"Конечно, это возможно, - отметил президент Сирии, отвечая на вопрос, возможна ли еще одна серия ударов по Сирии, - Такая атака может случиться в любой стране".



"Какова правовая основа их атак в Йемене? В Афганистане, на границе с Пакистаном, и так далее? Нет никакой правовой основы. Пока у нас нет международного права, которого могли бы придерживаться США и их марионетки на Западе, нет никакой гарантии, что этого [новых ударов] не случится", - добавил Асад.



Глава государства отметил, что Америка и ее союзники теряют свои позиции в Сирии. "После того как мы освободили Алеппо и Дейр-эз-Зор, Хомс и теперь Дамаск, в колоде США остается все меньше карт", - сказал он.



14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Из 103 выпущенных ракет сирийские средства ПВО сбили 71, пострадали три мирных жителя.

