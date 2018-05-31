Порошенко подписал указ о десятилетии украинского языка

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о провозглашении десятилетия украинского языка в государстве. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, сообщает пресс-служба президента в четверг, 31 мая. Порошенко назвал это событие историческим и рассказал, что ранее к нему обратились деятели науки с тем, чтобы объявить 2018-й – годом украинского языка.



"Я отказал. Потому что за один год ты язык не защитишь. Но я принял решение и подписываю указ о том, что с 2018 года мы объявляем десятилетие украинского языка и делаем все возможное для того, чтобы язык защитить. Потому что главное, что держит нацию, что обеспечивает ее развитие - есть украинский язык", – сказал Порошенко, подписывая документ.



Указом предусмотрено утверждение целевой программы на 2018-2028 годы, направленной на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, создания единого культурного пространства Украины и сохранения целостности культуры.



Также речь идет о создании условий для обеспечения реализации гражданами права на получение информации на украинском языке, в том числе через телевидение, радио, печатные средства массовой информации, рекламу.

