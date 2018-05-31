В Международной федерации журналистов заявили о неприемлемости инсценировки убийства Бабченко

Международная федерация журналистов считает "недопустимой и неприемлемой" инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко, говорится в заявлении организации, обнародованном в четверг.



"Аркадий Бабченко жив и может продолжать заниматься профессиональной деятельностью в качестве искреннего и прямого журналиста. Однако украинские власти, распространяя ложные сведения о его убийстве, серьезно подорвали доверие к (такой - ИФ) информации, и их информационная деятельность рискует быть расцененной как пропагандистская операция", - приводятся в заявлении слова президента федерации Филиппа Лерута.



Он подчеркнул, что федерация требует обеспечивать прозрачность информации, и напомнил, что украинские власти так и не смогли определить виновников убийства в 2016 году журналиста Павла Шеремета.



"Это недопустимо - лгать журналистам по всему миру и вводить в заблуждение миллионы граждан, которые в самом деле были ошарашены так называемым убийством", - приводит заявление слова генсека федерации Энтони Белланжера.

