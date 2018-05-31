Боксер Ломаченко успешно перенес операцию

Чемпион мира по боксу в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBA украинец Василий Ломаченко перенес операцию на правом плече. Об этом сообщил менеджер спортсмена Эгис Климас в Facebook.



По его словам, хирургическое вмешательство было успешным.



"Мы вернулись к жизни, проснувшись после успешной операции", – написал Климас в соцсети.



Сам Ломаченко подтвердил, что с ним все в порядке и поблагодарил фанатов за поддержку.



Накануне сообщалось, что Ломаченко будет сделана операция в Лос-Аджелесе. Оперировал украинца известный хирург Нил ЭльАттрач. Ожидается, что Ломаченко сможет вернуться к тренировкам в октябре, а свой следующий бой проведет в декабре.



Напомним, 12 мая Василий Ломаченко повредил плечо во время победного поединка с венесуэльцем Хорхе Линаресом. Ломаченко почувствовал боль еще во втором раунде.