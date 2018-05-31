Визовое агентство VisaPlus в помощь путешественнику

Вы наверняка слышали массу страшных историй о не отрытых визах, поставленных в паспорт отказах, неправильно оформленных документах и больших деньгах, потраченных на консульские сборы впустую.



Вы наверняка слышали массу страшных историй о не отрытых визах, поставленных в паспорт отказах, неправильно оформленных документах и больших деньгах, потраченных на консульские сборы впустую.



Хотим развеять миф. При правильном подходе большинство людей может получить визу в США, Австралию или Великобританию. Просто иногда это сделать сложнее, чем в остальных случаях, так как есть факторы провоцирующие отказы. Их следует устранить, если это возможно, или же перекрыть положительными моментами. К тому же, большая часть запретов на въезд получается из-за ошибок в подготовке пакета документов, требуемых посольством. Получить квалифицированную помощь можно на https://www.visaplus.com.ua/.



Принципы работы нашего агентства:



• В первую очередь — это порядочность. Проведем детальное изучение возможностей и шансов клиента на положительный ответ посольства.

• Оперативность. Как только задача поставлена, немедленно приступаем к ее решению.

• Универсальность. Наша компани занимается множеством категорий виз.

• Поддержка на всех этапах. Перевод, репетиции перед собеседованием и так далее. Помогаем с заполнением анкеты. Посольства США, Австралии и Великобритании предъявляют различные требования к заполнению анкет на получение визы. Существует множество нюансов, от которых будет зависеть успешность подачи этого документа. Причем, чем серьезнее тип желаемой визы, тем, обычно, сложнее правильно заполнить все пункты анкеты.

• Тщательность. У нас вас встретит индивидуальный подход. Мы учтем все нюансы вашей истории — прошлые путешествия, ваша работа, цель поездки, наличие родственников и друзей за границей, знание языка, семейное положение и другое. В зависимости от этого будет составлен перечень документов, гарантирующий с наибольшей вероятностью положительное решение посольства о выдаче вам разрешения на въезд. В случае недостачи каких-либо справок даем образцы, объясняем как и где их можно получить. После того, как пакет документов собран, наши специалисты самым внимательным образом проверят его на соответствие всем требованиям соответствующего посольства.



Агентство имеет огромный опыт работы, благодаря которому наши клиенты крайне редко сталкиваются с отказами. Обращайтесь, будем рады помочь с оформлением визы.



