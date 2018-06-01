Исследователи смогут победить старение на клеточном уровне

Исследователи смогут победить старение на клеточном уровне

Скоро специалисты будут бороться со старением, разглаживая морщины внутри клеток. Ученые из Университета Вирджинии исследовали жировую болезнь печени. Они связали заболевание с морщинами в ядре клеток. Этих морщин становится больше в процессе старения из-за дефицита белка ламина, рассказывает The Daily Mail.

Исследователи полагают, что можно разгладить эти морщины, добавив белок обратно. При дефиците ламина клетки не могут правильно синтезировать белки. В итоге обычные клетки печени превращаются в жировые клетки. Разглаживание морщин, вероятно, приведет к омоложению печени.

Пока ученые не знают, как доставить белок в печень. Они надеются использовать для этого модифицированные вирусы. Кстати, старение организма и рацион человека напрямую связаны. Так, некоторые продукты способствуют старению костей и кожи человека. По мнению исследователей, занимающихся проблемами питания, сахар, молоко и колбаса могут значительно ускорить процесс старения.