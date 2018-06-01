Исследователи смогут победить старение на клеточном уровне

Скоро специалисты будут бороться со старением, разглаживая морщины внутри клеток. Ученые из Университета Вирджинии исследовали жировую болезнь печени. Они связали заболевание с морщинами в ядре клеток. Этих морщин становится больше в процессе старения из-за дефицита белка ламина, рассказывает The Daily Mail.



Исследователи полагают, что можно разгладить эти морщины, добавив белок обратно. При дефиците ламина клетки не могут правильно синтезировать белки. В итоге обычные клетки печени превращаются в жировые клетки. Разглаживание морщин, вероятно, приведет к омоложению печени.



Пока ученые не знают, как доставить белок в печень. Они надеются использовать для этого модифицированные вирусы. Кстати, старение организма и рацион человека напрямую связаны. Так, некоторые продукты способствуют старению костей и кожи человека. По мнению исследователей, занимающихся проблемами питания, сахар, молоко и колбаса могут значительно ускорить процесс старения.

