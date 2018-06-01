СПЧ РФ попросил СЕ и ОБСЕ повлиять на ситуацию со СМИ на Украине

Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в Совет Европы и ОБСЕ с просьбой повлиять на Киев для нормализации атмосферы работы СМИ на Украине, сообщается на сайте совета.



СПЧ выразил озабоченность в связи с ситуацией с журналистом Аркадием Бабченко, который оказался участником провокации спецслужб. "Представители российского гражданского общества весьма обеспокоены положением журналистов и ситуацией со свободой СМИ на Украине. Всем памятны убийства Олеся Бузины в апреле 2015 года и Павла Шеремета в июле 2016 года. Теперь же представитель журналистского сообщества, призванный обеспечивать своей аудитории право на информацию и служить обществу, принужден к участию в бесчеловечной инсценировке собственного убийства", — отмечается в сообщении.



В совете считают, что использование журналиста для введения в заблуждение общественности "бросает тень на все журналистское сообщество, подрывает доверие к СМИ", уточняется в сообщении. "Попытки эксплуатировать чувства людей, предъявляя миру фейковую трагедию, просто аморальны", — подчеркнули в СПЧ.



"В связи с крайней обеспокоенностью указанными фактами, СПЧ обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович и представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с просьбой использовать имеющиеся в их распоряжении возможности для влияния на украинские власти в целях нормализации атмосферы для работы СМИ в стране", — говорится в сообщении.



Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.

