Пользователи сети высмеяли бездомного члена ВСП Гусака

«Тот момент, когда домик гуся лучше, чем твой» - такими шуточными комментариями пользователи соцсетей отреагировали на вчерашнюю акцию под Высшим советом правосудия, посвященную его бездомному члену Николаю Гусаку.



Люди поддержали неравнодушных граждан, которые не поленились и пришли вчера под стены ведомства, дабы помочь Гусаку собрать средства на строительство, хоть и небольшого, но своего домика.



В распространенных листовках активисты указывали, что «несмотря на свои заслуги перед обществом и уважительное положение, Николай Борисович вынужден спать на голой земле в селе Авдеева Нива Вышгородского района Киевской области, не имея денег даже на строительство маленького домика.



Каждый день господин Гусак, после тяжелой ночи на замерзшей земле, более двух часов «на перекладных» добирается к месту работы – Высшему совету правосудия. Мы умоляем Вас не оставаться равнодушным и помочь Гусаку Николаю Борисовичу решить его проблему, как он каждый день помогает нам, будучи членом Высшего совета правосудия, и внести небольшое пожертвование на строительство крошечного домика для него и его семьи. Для вас это

копейки, для него будущее», - подытожили активисты.



Разумеется, за троллингом активистов на самом деле кроется глобальная проблема укрытия имущества чиновников от декларирования, где даже член ВСП не исключение.



Гусака умышленно не указывает недвижимое имущество, а именно земельные участки, доставшиеся ему в наследство от матери и дом, который из года в год не вводится им в эксплуатацию во избежание декларирования. Согласно мониторинга средних цен на недвижимость и землю в селе Авдеева Нива, учитывая, что оно окружено заповедной зоной, стоимость не задекларированного имущества Гусака превышает 100 000 долл.

































