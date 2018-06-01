В Киеве отложили реконструкцию Шулявского моста

Начало активной фазы реконструкции Шулявского путепровода в Киеве переносится на неопределенный срок из-за того, что Киевсовет должен рассмотреть петицию с альтернативным вариантом реконструкции. Об этом УНН сообщили в коммунальном предприятии "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".



"Нет, еще не началась (реконструкция - ред.) в связи с петицией Виктора Петрука, на 6 июня запланировано рассмотрение комиссией его варианта. Но мы не останавливаемся, подготовительные работы продолжаются, люди готовятся к этой работе - до перекрытия с последующим выполнением работ. Начало работ зависит от того, как будут рассмотрены варианты. Мы надеемся, что Петруку будут приведены все доводы, что его вариант не терпит критики и после этого мы приступим к работе", - сообщили в КП.



Так, петиция была создана 8 мая 2018 года. Автор требует провести закрытый архитектурный конкурс на лучшее проектное решение развязки Шулявского путепровода.



Как отметил автор петиции, КГГА заявила о намерении осуществить реконструкцию Шулявской решения по схеме неполный "Четырехлистник".



"Четырехлистник" является устаревшим типом транспортной развязки, что имеет ограниченное использование в городах. Реализация его на пересечении Малой кольцевой дороги (Гетьмана - Довженко) и пр-та Победы не приведет к улучшению транспортной ситуации в городе. Альтернативой неполному "Четырехлистнику" является трехуровневая развязка с реверсивным распределительным кольцом - современное инновационное решение с высокими технико-эксплуатационными показателями", - указано в тексте петиции.



Она набрала необходимое количество голосов, поэтому столичная власть должна ее рассмотреть.

