На выходных в Украине немного похолодает, местами небольшой дождь

В ближайшие сутки, 2 июня, погоду в большинстве областей Украины будет определять антициклон и прохладная воздушная масса, которая днем в большинстве областей, кроме востока, начнет прогреваться; лишь западные области окажутся в зоне влияния атмосферного фронта и более теплого воздуха. Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу - без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье пройдут дожди с грозами. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, днем 21-26°, в восточной части ночью 3-7° тепла, днем 18-20°; в западных областях ночью 9-14°, днем 23-28°.



В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 23-25°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 июня самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,3 градусов тепла в 1921 году, самая низкая - ночью на отметке 3,9 градусов выше ноля в 1963 году.



В воскресенье, 3 июня, в западных, северных и Винницкой областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза, на Прикарпатье умеренные дожди; на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на крайнем востоке местами 7-9°; днем 23-28°.



В Киеве – местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 24-26°.



1 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 20-23°; в Днепре, возле Киева, 21°.

