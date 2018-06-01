В этом году на Донбассе погибло 2 детей, 10 - получили ранения

С начала года на Донбассе в результате боевых действий погибло как минимум 2 детей, еще 10 получили ранения



Об этом сообщил замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хук, передает Интерфакс-Украина.



"За прошлый год СММ зафиксировали 87 погибших и 399 раненых гражданских. В этом году уже зафиксировали 28 погибших и 87 раненых меред мирных жителей. Включая детей... В 2017 году СММ ОБСЕ подтвердила смерти минимум 3 детей, ранения - 39. В этом году мы зафиксировали уже 2 погибших и 10 раненых среди детей", - сообщил Хук.



Замглавы миссии также призвал развести силы и средства, отвести тяжелое вооружение, осуществить разминирование для избежания жертв среди мирного населения.

