Мэй потратила на операции против Ассанжа больше, чем США на расследование возможных связей Трампа с РФ - Wikileaks

Основанный Джулианом Ассанжем портал Wikileaks в пятницу сообщил, что Тереза Мэй сначала но посту министра внутренних дел Британии, а затем в качестве премьер-министра страны направила на операции и кампанию по поимке Дж.Асссанжа около 13,2 млн фунтов стерлингов ($17,6 млн).



"Тереза Мэй на посту главы МВД, а затем в качестве премьера Британии потратила больше средств против Джулиана Ассанжа, чем США на расследование Мюллера (о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года - ИФ)", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном аккаунте Wikileaks в "Твиттере".



В сообщении отмечается, что на сегодняшний день затраты Вашингтона на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера оцениваются в $17 млн, в то время как затраты Британии только на слежку полиции за основателем Wikileaks превышают $17,6 млн.



Джулиан Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне, куда он обратился с просьбой о политическом убежище. Основатель Wikileaks опасается экстрадиции в США, где он может быть обвинен в публикации секретных документов.



Власти Великобритании выдали ордер на арест Дж.Ассанжа.



В мае 2018 года британское издание "Гардиан" по итогам совместного расследования с газетой "Фокус Эквадор" оценило затраты Эквадора на содержания Джулиана Ассанжа и меры по его безопасности в $5 млн.

