В ДНР призвали мировое сообщество обратить внимание на действия силовиков

В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обратились к международным мониторинговым миссиям с целью обратить внимание на действия украинских силовиков в населенных пунктах у линии соприкосновения.



По данным оборонного ведомства ДНР, в населенных пунктах Гладосово и Металлист, которые находятся под контролем силовиков в районе города Горловка, без вести пропали семь человек, более 40 жителей были насильно изгнаны из своих домов. Также в населенном пункте Чигари, который расположен на окраине Горловки, было сожжено девять домов местных жителей.



"В этой связи обращаемся к представителям международных мониторинговых миссий, а также иностранным делегатам, посещающим оккупированные вооруженными силами Украины территории, защитить мирных жителей, подвергающихся насилию и преследованию со стороны властей … киевского режима", — заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

