Половые гормоны влияют на религиозность

Канадские ученые обнаружили биологический механизм, связанный с религиозностью. Оказывается, за уровень вовлеченности в религию отвечают гормоны. В частности, у мужчин это тестостерон и дегидроэпиандростерон (ДГЭА), рассказывает The Daily Mail.



Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья 1000 мужчин в возрасте от 57 до 85 лет. Все добровольцы сдали образцы слюны и крови на анализ. Кроме того, участники заполнили опросник, включавший вопросы об их религиозной принадлежности и выполнении религиозных ритуалов.



Выяснилось, что мужчины с высоким уровнем тестостерона и ДГЭА были менее религиозны, чем остальные добровольцы. Тестостерон и ДГЭА участвуют в формировании первичных и вторичных половых признаков. Ранее ученые обнаружили: высокая концентрация тестостерона нередко является причиной асоциального поведения.

