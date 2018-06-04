Что следует знать об итальянском кризисе

В пятницу к присяге было приведено новое итальянское правительство — после политического перетягивания каната, которое привело к падению на биржах по всему миру. Но новые кризисы еще впереди. 4 марта этого года выборы в Италии закончились политическим землетрясением, поскольку победили популисты из «Лиги» и «Движения пяти звезд» (M5S).

Самые важные вопросы в ходе избирательной кампании касались иммиграции и озабоченности по поводу евро. Когда коалиция наконец-то представила свои предложения по составу правительства, президент отказался одобрить кандидатуру министра финансов, и страна вновь была ввергнута в хаос.



Но в четверг, тем не менее, договориться удалось.



И в пятницу новое правительство было приведено к присяге.



1. Почему президент Серджо Маттарелла отказался одобрить кандидатуру профессора экономики Паоло Савоны, которого и «Лига» и «Движение пяти звезд» желали видеть министром финансов?



Савона назвал вступление Италии в зону евро исторической ошибкой, его считают сторонником выхода страны из этого общего валютного сотрудничества. Маттарелла обосновал свое вето в отношение Савоны тем, что выход из зоны евро во время предвыборной борьбы не поднимался, и что, если большинство будет использовано для проведения подобной политики, это будет означать обман народа. Вместе с тем в прессу просочился документ, который говорит о том, что и «Лига» и «Движение пяти звезд» предлагали списать часть итальянского долга Европейскому центральному банку. Италия — третья экономика еврозоны, и она много лет находится в состоянии кризиса. Популисты от вето Маттареллы пришли в ярость, и лидер «Движения пяти звезд» Луиджи Ди Майо заявил, что президенту следовало бы объявить импичмент. Встал вопрос о выборе между правлением технократов или внеочередными выборами.



2. Как удалось всё разрешить?



После своего вето Маттарелла назначил новым премьер-министром временного правительства Карло Коттарелли.



Коттарелли долго работал в Международном валютном фонде (МВФ), у него близкие отношения с технократами в Брюсселе, он прочно занимает позицию сторонника ЕС и является горячим поклонником мер экономии и сокращений бюджета. Практически все политические партии предложение отвергли. Сейчас «Движение пяти звезд» и «Лига» сдались и договорились о менее враждебно относящемуся к евро премьер-министру. Сейчас они будут возглавлять коалицию с Джузеппе Конте, адвокатом и человеком науки, в качестве премьер-министра. Савона сможет остаться в правительстве, но не как министр финансов, а как министр по делам Европы.



Маттео Сальвини, лидер «Лиги», стал министром внутренних дел и вице-премьером, в то время как лидер «Движения пяти звезд», Луиджи Ди Майо, стал министром промышленности и вице-премьером.



3. Что с Италией не так?



В последние десятилетия итальянская экономика почти не росла. Треть молодых граждан страны в возрасте 20-34 лет не имеют работы, итальянский долг чрезвычайно высок: 130% ВВП. В Италии самый большой государственный долг в еврозоне, третий по величине в мире, после США и Японии. Если Италия не сможет рефинансировать свой долг, может понадобиться спасательная операция. Вероятно, это потребует сотрудничества между МВФ, ЕС и, возможно, Европейским центральным банком. И если это произойдет, то условия, вероятно, будут исключительно жесткими, такими, например, которые уже довелось испытать на себе Греции.



4. Можно ли сказать, что кризис позади?



Едва ли. Ни «Движение пяти звезд», ни «Лига» никогда не были у власти раньше. Италия отчаянно нуждается в правительстве, которое может предложить долгосрочную, честолюбивую стратегию, чтобы решить проблему огромного государственного долга, низкого роста производства и высокого уровня безработицы среди молодежи.



Обе партии отрицают, что они планировали или планируют выход из еврозоны. Но то, что они не откажутся от евро, вовсе не означает, что они не захотят что-то с ним сделать. Они пообещали вновь провести переговоры по ключевым соглашениям в еврозоне, в частности, по тому, речь в котором идет о стабильности и росте, и тому, который требует сдерживать рост долга и дефицита. «Движение пяти звезд» и «Лига» заявили, что хотят перенести приоритеты ЕС со свободного рыночного либерализма на обеспечение социальными благами. Они планируют закачать миллиарды евро в меры социально-политического характера, например, увеличение пенсий и пособий бедным, а кроме этого хотят сократить налоги.



Министр внутренних дел Маттео Сальвини пообещал более жесткую политику в отношении мигрантов, что, вероятно, приведет к жарким дебатам и конфликту в ЕС. Италия приняла очень много беженцев, прибывших по морю из Ливии.



Источник: VG



