- Главная
- Новости
- Кабмин собрался на срочное совещание для принятия решений по резонансным событиям - вице-премьер
Кабмин собрался на срочное совещание для принятия решений по резонансным событиям - вице-премьер
Кабинет министров Украины проводит срочное совещание по резонансным событиям для принятия соответствующих решений, сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.
"Я просил бы, господин председательствующий, вас, народные депутаты, дать возможность мне отбыть на срочное совещание Кабинета министров, которое началось в 12:00", - сообщил В.Кириленко на заседании согласительного совета руководителей фракций и депутатских групп в понедельник в Киеве.
Он сказал, что на этом заседании будут обсуждены актуальные вопросы, в том числе все последние резонансные события.
"Мы сейчас вынуждены обсудить и принять соответствующие решения", - сказал В.Кириленко.
Источник: Интерфакс-Украина
13:06