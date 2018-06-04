Кабмин собрался на срочное совещание для принятия решений по резонансным событиям - вице-премьер

Кабинет министров Украины проводит срочное совещание по резонансным событиям для принятия соответствующих решений, сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.



"Я просил бы, господин председательствующий, вас, народные депутаты, дать возможность мне отбыть на срочное совещание Кабинета министров, которое началось в 12:00", - сообщил В.Кириленко на заседании согласительного совета руководителей фракций и депутатских групп в понедельник в Киеве.



Он сказал, что на этом заседании будут обсуждены актуальные вопросы, в том числе все последние резонансные события.



"Мы сейчас вынуждены обсудить и принять соответствующие решения", - сказал В.Кириленко.

