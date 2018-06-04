Прозрение внука еврейской бабушки
Если бы я сам не увидел это сообщение написанным, никогда бы не поверил. В то, что мэр Киева Виталик Кличко начал понимать, что его несколько нае...ли. И даже вынудили лично гадить на память народа, представители которого и ему даровали жизнь. Да и сам он – тоже часть этого народа. Но, слава Богу, пришлось поверить, ибо безжалостный «Интерфакс-Украина» донес слова мэра: «Что касается меня, этот памятник мне очень нравится... Я лично против его переноса. ...Сегодня историю интерпретируют, переписывают, но этот памятник является одним из самых красивых памятников в Европе».
Речь, если кто еще не догадался, идет о памятнике Николаю Щорсу, красному комдиву времен гражданской войны в Украине. Той, первой, 1917-1922 годов, когда украинцы впервые встали так массово брат на брата с оружием в руках. Сейчас это называется по-другому, но не об этом речь...
...А памятник Щорсу действительно красивый. Его открыли в 1954 году в честь 300-летия решения Переяславской Рады, знаменовавшей вхождение Украины Богдана Хмельницкого под спасительный скипетр московского царя Алексея Михайловича Романова, что и назвали потом «воссоединением двух братских народов». Еще почти через 60 лет случилась еще одна «революция», которая решила, что «батько Богдан» был не прав. Да и платили историкам-интерпретаторам щедро уже за то, что никакого-де «воссоединения» не было, а случилась «кровавая колонизация» Россией Украины, с которой и надо покончить. И с колонизацией, и – это вообще чудо! – с Россией.
Памятник Щорсу действительно красивый. Его открыли в 1954 году в честь 300-летия решения Переяславской Рады, знаменовавшей вхождение Украины Богдана Хмельницкого под спасительный скипетр московского царя Алексея Михайловича Романова, что и назвали потом «воссоединением двух братских народов». Еще почти через 60 лет случилась еще одна «революция», которая решила, что «батько Богдан» был не прав
Поскольку Щорс воевал и погиб на стороне красных, а ошалевших от внезапной свободы и полной безнаказанности за любое варварство в отношении «клятого мынулого» (проклятого прошлого) радикальных националистов аж трясло об упоминании России, то они постоянно старались порушить и этот памятник. Сначала его пытались взорвать. Но только отщербили кусок постамента, на котором в отместку за крепость через пару лет написали «Евгений Коновалец». Ну, тот, который создал Организацию украинских националистов (ОУН), а потом в Роттердаме в 1938 году неудачно принял от энкавэдиста Павла Судоплатова коробку с конфетами, заряженными тринитротолуолом, и был размазан по кафе. Когда же случился «евромайдан-2014», то казалось, что памятник уже не спасти. Защищать его отказался даже Леонид Кравчук, первый президент Украины, «батько нэзалэжносты». С него в юности лепили образ комдива, но он (Кравчук, а не Щорс) оказался реальным «Штирлицем от коммунизма», который носил хавчик в схроны боевикам-бандеровцам, а потом так удачно замаскировался, что в рядах КПСС дослужился до главного коммуниста Украины и нещадной рукой давил уже внуков тех накормленных им «патриотов». «Это же Щорс, а не Кравчук. Если бы там было написано «Кравчук», может, мне и было бы обидно», – сказал он в ответ на вопрос, не жалко ли ему памятник, один из символов Киева. Ну, то такое.
Впрочем, все они, эти «кыяны з Коломыйи чы Франкивська», оседлавшие сегодня «Великий Город» и «мать городов русских», такие патриоты: им ничего «чужынского» не жалко. Они ведут себя так, как им хочется, и страшно при этом пованивают, о чем им недавно и напомнил их же брат-патриот Сергей Поярков в телеэфире канала «Прямой»: «Я перестал ездить в киевском метро потому, что там ездит мерзкое, тупорылое быдло, которое по утрам даже не принимает душ. Они воняют. Эти обезьяны, которые, к сожалению, являются нашими соотечественниками, отличаются от негров Гарлема тем, что негры там, по сравнению с нашей «гыдотой», кажутся уже белыми людьми». Но мы и не об этом: как говорится, милые бранятся – только тешатся. В Украине расизма и расовой нетерпимости, всяких там антисемитизмов и ксенофобий нет и быть не может. Так сказал гарант нации, и точка! И пусть Поярков хоть застрелится, а белых негров в Украине нет – они, как утверждают скептики, уже в Польше, клубнику собирают...
Мы о памятнике. И о том, что мэр Виталик однозначно проявил не только некоторое вполне сносное для боксера эстетство, но и незаурядную смелость. Он защищал памятник Щорсу еще два года назад, в феврале 2016-го, когда заявил, что этот монумент не будет снесен, ибо является «объектом культурного наследия». Я, честно признаюсь, не уверен, что Кличко смог произнести эту фразу осмысленно, но суть передана точно: постановлением Кабинета министров Украины от 3 сентября 2009 года № 928 памятник Щорсу действительно включен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник монументального искусства национального значения под охранным номером 260055-Н. Памятник Владимиру Ленину (тот, который стоял в конце бульвара Шевченко напротив Бессарабского рынка) тоже, правда, был единственным памятником вождю мирового пролетариата, который представлял историческую ценность, являлся произведением искусства и входил в реестр памятников национального значения Украины. Но патриоты нашли, как обойти запрет. Еще Кабмин Юлии Тимошенко в августе 2009 года исключил памятник Ленину из этого реестра. Как памятник лицу, причастному к организации массового голода 1932-1933 годов, политрепрессиям 1937-1938 годов. Как Ленин, умерший в 1924 году, мог морить голодом и лично пытать через 10-13 лет после кончины, это вам расскажут в Украинском институте нацпамяти (УИНП). Но уже тогда директор этого института Вова Вятрович испытал высшее наслаждение сродни сексуальному – он «отодрал» памятник...
Потом этот Вова разошелся так, что был замечен даже гарантом нации, который начал везде рассказывать, как Украина кардинально сказала «остаточнэ прощавай» империи и прошлому: демонтировала 1,5 тыс. памятников Ленину (всего 2,5 тыс. памятников), переименовала 52 тыс. площадей и улиц и почти 1 тыс. населенных пунктов.
А памятник Щорсу устоял. Кто-то, правда, в бессильной злобе покусился на коня и отгрыз ему кусок правой ноги. Но остальное изваяние задрапировали тканью в национальных цветах и оставили в покое.
Но что-то, похоже, назревает. Как говорил покойный посол России в Украине Виктор Черномырдин, никогда такого не было и вот опять. Но честь и хвала Кличко. Он уже позволил изгадить Киев переименованиями так, что даже старожилы не понимают, по какому адресу они доживают в полном нацвозрождении без воды, тепла и часто без света, а сейчас вот, кажется, поживут еще и без газа. Но вот со Щорсом его переклинило: не дам, говорит, порушить, и все тут.
Почему так? А кто его знает. Я проверил сначала поверхностно – они даже не земляки по происхождению: Щорс с Черниговщины, а сам Виталик появился на свет в Киргизии в украинской семье выходцев с Черкасщины. Только его отец Владимир Кличко вернулся потом в Украину. Уже с сыновьями – Виталием (который мэр) и Владимиром. А вот дедушка с бабушкой (по отцу) навсегда остались в Киргизии.
Но вот сейчас, как мне кажется, я понимаю, что нужно было копать и глубже, и шире. Виталик Кличко – сознательно и подсознательно, на уровне подкорки и генетической памяти – понял две вещи: во-первых, Щорс был хоть и красным командиром, но коммунистом-интернационалистом, который хоть и боролся за красную Украину, но запрещал обижать представителей других национальностей, в том числе пресекал еврейские погромы и наказывал за них. Во-вторых, Кличко, кажется, понял, с кем он может остаться, если «изведет» всех «неукраинцев-инородцев» и даже память о них. Уж и не знаю, подсказал ли ему это федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который во время недавнего визита перед студентами Киево-Могилянской академии сказал: «...Мы решительно выступаем за суверенитет и территориальную целостность Украины, и против агрессивного изоляционистского национализма, где бы это ни было в Европе». При этом Штайнмайер поставил национализм, переходящий в неонацизм, наряду с коррупцией в перечень главных врагов современной Украины. «С обоими явлениями нам часто приходится сталкиваться в Европе. Слишком часто, но с обоими феноменами приходится бороться и Украине, и оба – коррупция и национализм – по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было завоевано на майдане», – резюмировал он.
Штайнмайер поставил национализм, переходящий в неонацизм, наряду с коррупцией в перечень главных врагов современной Украины. «С обоими явлениями нам часто приходится сталкиваться в Европе. Слишком часто, но с обоими феноменами приходится бороться и Украине, и оба – коррупция и национализм – по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было завоевано на майдане», – резюмировал он
А к тому, что говорят немцы, Виталик привык прислушиваться: у него и тренером, сделавшим из него «человека», был немец, и прославился он сам в Германии, и канцлер этой страны Ангела Меркель видела в нем президента Украины. А со Штайнмайером Виталик связан еще и упомянутым «майданом»: в 2014-м президент, а тогда глава МИД Германии, «благословил» победу майдана тем, что обманул и предал президента Виктора Януковича, а Виталик был одним из лидеров протеста и мог рассчитывать на «вкусняшки» первой величины.
Но, как мне кажется, есть еще одна причина подспудного недовольства Виталика разгулявшимися и разрезвившимися без меры неонацистами, патриотами и просто полудурками, «юзающими» сегодня тему нацвозрождения себе на кошелек. Кличко не может не помнить свое происхождение, о котором ему нет-нет да и напоминают безбашенные наци, исповедующие «чистоту крови». И не понимать, что при случае и он сам, несмотря на заслуги в спорте, некогда прославившие его и Украину больше, чем все патриоты вместе взятые, или на евромайдане, он и сам может оказаться «инородцем». Ибо бабушка у него была еврейкой. Звали ее Тамара Ефимовна Этинзон, а в годы Великой Отечественной войны (тоже ныне запрещенной Вятровичем сотоварищи) ее спасла обычная украинская семья на Черкасщине, пару лет укрывая от полицаев. Семья, которая по духу ближе к Щорсу, чем к Коновальцу или даже нынешнему Кравчуку. Спасла от убийства теми, кто расстреливал евреев в Бабьем Яру и в сотнях других мест, отведенных для «окончательного решения еврейского вопроса» никем иным, как «фюрером немецкого народа» Адольфом Гитлером, союзником и идейным вдохновителем ОУН. С этими «союзниками» и воевал в той войне его родной дед Родион, выживший в той бойне, и двоюродный – Анатолий Ефимович Этинзон – герой войны, героически погибший 30 ноября 1943 года и похороненный в селе Бандуровка Кировоградской области. Области, которую сейчас тоже Вятрович хочет как-то перелицевать...
Не может не помнить мэр Кличко, что делают неонацисты и сегодня с памятниками жертвам Холокоста в Бабьем Яру. Как они бесчинствуют по всей Украине, по-прежнему борясь с «жидами, москалями и ляхами». Не может не прочитать то, что одесская националистическая активистка Неонила Ткаченко, член движения «За всю Одессу» официально написала в антисемитском обращении к украинцам: «Можно любить евреев – когда они честные, порядочные. Kогда они приносят себя в жертву, как Иисус Христос. Но жида, который грабит, который издевается над державой, нужно садить за отдельный стол». Написала тетка этот бред и осталась безнаказанной. Никто не увидел в написанном разжигания межнациональной розни – списали на «трудности роста» в национальном возрождении. А Виталик, который киевский мэр, вдруг понял: его тоже могут не позвать за стол. Потому что поиск врагов идиотами – вечен, несть ему конца, как человеческой глупости и ненависти...
...И слава Богу, как говорится, что в Украину еще приезжают штайнмайеры и говорят все открыто. Услышанное еще может повлиять на украинских политиков, а красота, как всегда, спасет и мир, и души...