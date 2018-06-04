Прозрение внука еврейской бабушки

Если бы я сам не увидел это сообщение написанным, никогда бы не поверил. В то, что мэр Киева Виталик Кличко начал понимать, что его несколько нае...ли. И даже вынудили лично гадить на память народа, представители которого и ему даровали жизнь. Да и сам он – тоже часть этого народа. Но, слава Богу, пришлось поверить, ибо безжалостный «Интерфакс-Украина» донес слова мэра: «Что касается меня, этот памятник мне очень нравится... Я лично против его переноса. ...Сегодня историю интерпретируют, переписывают, но этот памятник является одним из самых красивых памятников в Европе».



Речь, если кто еще не догадался, идет о памятнике Николаю Щорсу, красному комдиву времен гражданской войны в Украине. Той, первой, 1917-1922 годов, когда украинцы впервые встали так массово брат на брата с оружием в руках. Сейчас это называется по-другому, но не об этом речь...



...А памятник Щорсу действительно красивый. Его открыли в 1954 году в честь 300-летия решения Переяславской Рады, знаменовавшей вхождение Украины Богдана Хмельницкого под спасительный скипетр московского царя Алексея Михайловича Романова, что и назвали потом «воссоединением двух братских народов». Еще почти через 60 лет случилась еще одна «революция», которая решила, что «батько Богдан» был не прав. Да и платили историкам-интерпретаторам щедро уже за то, что никакого-де «воссоединения» не было, а случилась «кровавая колонизация» Россией Украины, с которой и надо покончить. И с колонизацией, и – это вообще чудо! – с Россией.



Памятник Щорсу действительно красивый. Его открыли в 1954 году в честь 300-летия решения Переяславской Рады, знаменовавшей вхождение Украины Богдана Хмельницкого под спасительный скипетр московского царя Алексея Михайловича Романова, что и назвали потом «воссоединением двух братских народов». Еще почти через 60 лет случилась еще одна «революция», которая решила, что «батько Богдан» был не прав

Штайнмайер поставил национализм, переходящий в неонацизм, наряду с коррупцией в перечень главных врагов современной Украины. «С обоими явлениями нам часто приходится сталкиваться в Европе. Слишком часто, но с обоими феноменами приходится бороться и Украине, и оба – коррупция и национализм – по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было завоевано на майдане», – резюмировал он