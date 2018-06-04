Белый дом оштрафует немецкие компании из-за "Северного потока-2"

Администрация президента США намерена применить санкции в отношении энергетических компаний из Германии и других европейских стран с целью создать препятствие для строительства российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Foreign Policy.



Чиновники рассматривают и другие способы блокировать проект газопровода, но ключевые фигуры в администрации считают именно санкции наиболее вероятным вариантом. Этот шаг может добавить напряжения в отношения между Соединенными Штатами и Германией, где уже расстроены решением Дональда Трампа о торговых пошлинах и выходом США из ядерной сделки с Ираном.



Госдепартамент США не ответил прямо на вопрос издания о санкциях. Однако там сообщили, что компании, которые работают над проектом, делают это на свой страх и риск.

