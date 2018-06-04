ЕС может провести экстренный саммит по торговле из-за пошлин США

Евросоюз может провести экстренную встречу лидеров стран - членов сообщества в связи с введением США пошлин и ответными мерами ЕС.



Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.



"В настоящее время проводятся контакты по возможному неформальному совету", - сказал он.



Представитель ЕК не уточнил, будет это встреча на уровне глав государств и правительств или же министров иностранных дел стран ЕС. Как ожидается, решение об этом будет объявлено 6 июня после еженедельного заседания еврокомиссаров, в повестку дня которого входит ситуация с введением пошлин.



На прошлой неделе министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация вводит с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. Он напомнил, что США объявили о введении таких пошлин в отношении ряда стран 23 марта. Тогда же президент США Дональд Трамп временно вывел из-под действия пошлин Южную Корею, Аргентину, Бразилию, Австралию, Европейский союз, Канаду и Мексику.



ЕС 1 июня оспорил решение США во Всемирной торговой организации. Брюссель ранее сформировал обширный список категорий американских товаров, на которые могут быть поэтапно наложены пошлины от 10% до 50%. Еврокомиссия подчеркивала, что оставляет за собой право на асимметричные меры, то есть за пределами металлургической продукции, в отношении которой вводят пошлины США. В этот список, в частности, попали такие символические для США товары, как джинсы Levi's, мотоциклы Harley-Davidson и бурбон.

