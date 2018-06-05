Опубликовано официальное видео футбольного ЧМ 2018 в России

В ФИФА представили официальную ТВ-заставку чемпионата мира по футболу 2018 года в России.



Видео вдохновлено ювелирными изделиями Карла Фаберже.



"Мы интерпретировали красоту Императорских Яиц в богато детализированный и украшенный драгоценностями футбол, каждая панель (элемент в форме пирамиды на видео - Прим.Ред.) имеет свою собственную идентичность и элементы, которые представляют богатство русской культуры", - отметили в Международно федерации футбола.



В сердцевине каждой из этих панелей лежит драгоценность "с архивом", в котором можно заметить футболистов сборных, выигравших предыдущие чемпионаты мира по футболу - Бразилии, Уругвая, Англии, Италии, Аргентины, Франции, Испании и Германии.







