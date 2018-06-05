Савченко настаивает на повторной экспертизе на полиграфе

Народный депутат Надежда Савченко хочет повторного прохождения экспертизы на полиграфе. Соответствующее ходатайство передал в Шевченковский районный суд ее адвокат Константин Глоба. Об этом во вторник, 5 июня, сообщается на странице Савченко в Facebook.



"СБУ делает громкое заявление о том, что все же первый полиграф удалось провести, и экспертиза дала результаты. В заявлении говорится, что полиграф дал результаты частично на вопрос о приготовлении к преступлению, а вот на другие вопросы Савченко начала противодействовать полиграфу", - написал адвокат.



Также адвокат утверждает, что вопросы, отвечать на которые нардеп сопротивлялась, были предложены самой Савченко "для объективного исследования".



"Логическим возникает вопрос, зачем Савченко выносить на экспертизу ряд вопросов и в результате противодействовать экспертизе именно на эти вопросы?", - пояснил Глоба.



В частности, адвокат настаивает, чтобы в Савченко спросили:



До задержания Савченко скрывалась от органов предварительного расследования или суда?



До задержания Савченко игнорировала вызовы на следственные действия?



До задержания Савченко прятала, портила вещи и документы, которые имеют существенное значение для установления обстоятельств инкриминируемого ей уголовного правонарушения?



Угрожала ли Савченко, до задержания, кому-то из участников уголовного судопроизводства?



Препятствовала ли Савченко, до задержания, производству другим образом?



Совершала ли Савченко, до задержания, уголовное преступление в котором подозревается?



В сообщении отмечвется, что соответствующее заявление Глоба подписал еще 30 мая, хотя СБУ опубликовала результаты проверки на детекторе лжи только 4 июня.

