В Украине нет предприятий по надлежащей утилизации батареек - Семерак

На сегодня в Украине нет ни одного предприятия, которое может должным образом утилизировать батарейки. Об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак во время брифинга в рамках конференции "Новая политика управления отходами - путь к циклической экономике", передает корреспондент УНН.



"К сожалению, нет в Украине ни одного предприятия, которое должным образом может утилизировать и переработать батарейки. С аккумуляторами немножко лучше история", - отметил он.



По словам Семерака, Национальная стратегия управления отходами предусматривает принятие отдельного закона об утилизации батареек. Он отметил, что благодаря системе, которая заложена в соответствующем документе, можно будет ожидать прихода надлежащих утилизаторов, которые просчитывают свою рентабельность.

