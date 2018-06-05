Медведчук объяснил, кому на самом деле нужен «независимый» Антикоррупционный суд

Рассказы о том, что Антикоррупционный суд создаётся в интересах государства и народа, что он будет независимым, — это сказки. Навязанный стране кредиторами и ростовщиками, продавленный «вашингтонским обкомом», АКС будет подчиняться Вашингтону (как сегодня подчиняется НАБУ). Об этом заявил лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук, сообщает пресс-служба политика.



«Быть или не быть Антикоррупционному суду? В преддверии «исторического» голосования ВР за закон, который так настойчиво продавливают наши западные «стратегические» партнеры — ЕС, МВФ, ВБ, «Большая семерка», — этот вопрос все больше будоражит умы украинских политиков. Причем будоражит настолько сильно, что премьер-министр уже пригрозил отставкой в случае провального голосования», — обратил внимание В.Медведчук.



Лидер «Украинского выбора» удивлен пафосными заявлениями о том, что «Антикоррупционный суд — это единственное, чего не хватает Украине, чтобы отсечь бессмертную голову гидры коррупции».



«Оказывается, энного количества антикоррупционных органов — от Национального совета по вопросам антикоррупционной политики и Агентства по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным путем, до скандально известных НАПК, НАБУ, САП — недостаточно? К слову, все эти органы существуют на деньги украинских налогоплательщиков — граждан Украины, доведенных до нищеты теми самыми коррумпированными чиновниками и политиками, с которыми вышеупомянутые органы должны были бы бороться. Должны. Но не борются. И даже не приступали. Потому что у них другие задачи — не только ввести внешнее управление в Украине и всеми силами его поддерживать, но и закрепить на законодательном уровне», — подчеркнул В.Медведчук.



Политик назвал сказками рассказы о том, что Антикоррупционный суд создаётся в интересах государства и народа и что он будет независимым.



«Навязанный стране кредиторами и ростовщиками, продавленный «вашингтонским обкомом», АКС будет подчиняться Вашингтону (как сегодня подчиняется НАБУ). И сколько бы посол США в Украине Мари Йованович ни твердила, что ни о каком давлении или воздействии не может быть и речи, факты свидетельствуют об обратном. А потому я твердо убежден: Антикоррупционный суд, который сегодня нам навязывают так называемые партнеры, — это не борьба с коррупцией, это сдача суверенитета, сдача национальных интересов Украины», — подытожил политик.

