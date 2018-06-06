В Николаеве морпехи избили пожилого волонтера

На вокзале в Николаеве два морских пехотинца избили пожилого волонтера. Об этом во вторник, 5 июня, сообщает командование 36 отдельной бригады морской пехоты на своей странице в соцсети Facebook.



Инцидент произошел на одном из волонтерских постов на железнодорожном вокзале. Два пьяных морпеха подрались со служащим, попутно избив гражданского. Назначено служебное расследование.



Командир части наложил на правонарушителей взыскание и освободил их от военной службы по служебному несоответствию. Командование бригады извинилось за поступки своих подчиненных перед пострадавшими.



Информация о драке предоставлена ​​Военной службе правопорядка Николаева и полиции.



По словам волонтера Ирины Абрамовой, волонтеру 70 лет. Его избили за то, что он не пустил морпехов в состоянии алкогольного опьянения в волонтерский пункт.

