ОАГ приняла резолюцию, позволяющую приостановить членство Венесуэлы

Организация американских государств (ОАГ) во вторник приняла резолюцию, которая позволит начать процесс приостановки членства Венесуэлы в этой структуре. Об этом сообщило агентство Reuters.



По его данным, решение было принято при 19 голосах за, 4 против и 11 воздержавшихся.



Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник, выступая на заседании в рамках 48 сессии ОАГ, призвал к исключению Венесуэлы из этой структуры, а также к усилению санкционного режима в отношении правительства президента страны Николаса Мадуро. Позже венесуэльский лидер заявил, что вскоре страна объявит о выходе из ОАГ.



