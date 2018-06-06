Россия и Украина попали в конец рейтинга по миролюбию

Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран мира, оказавшись на 154-м месте в "Глобальном индексе миролюбия".



Исследование было опубликовано в среду международным Институтом экономики и мира.



По мнению экспертов, еще менее благоприятная ситуация сложилась в Центральноафриканской Республике, Конго, Ливии, Йемене, Сомали, Ираке, Южном Судане, Афганистане и Сирии, сообщила радиостанция "Дойче велле".



"Очень низкую" оценку получила также Украина (152-я строчка) и еще пять государств - Нигерия, Турция, Северная Корея, Пакистан и Судан.



Белоруссия оказалась на 101-м месте, Казахстан на 70-м и Молдавия на 64-м.



Наиболее миролюбивыми признаны 13 стран - Исландия, Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония, Ирландия, Словения, Швейцария и Австралия.



При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как "безопасность в обществе", "продолжающиеся конфликты" и "милитаризация".



В общем и целом уровень миролюбия на планете снизился, при этом негативная тенденция продолжается четвертый год подряд, заявил радиостанции основатель и директор института Стив Киллели.



В 92 странах ситуация по сравнению с 2017 годом ухудшилась, в 71 стране - улучшилась.



По словам С.Киллели, наименее мирными регионами мира являются Ближний Восток и Северная Африка.

