В Белоруссии рассматривают введение уголовной ответственности за фейковые новости

Белорусские власти не исключают введение в стране уголовной и «очень крупной материальной ответственности» за распространение в интернете недостоверной информации. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Конюк.



«Иногда ложный контент будоражит общественное мнение, из-за этого бывают большие последствия», — сказал Конюк перед награждением победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов прокуратуры.



За клевету, напомнил глава Генпрокуратуры Белоруссии, предусмотрена уголовная и административная ответственность.



— В Германии штрафы чуть ли не в миллионы долларов за предоставление ложного контента. Мы должны говорить об этом, и прокуроры не должны допускать оскорбления. Иногда форумы — это грязь, — отметил Конюк.



В белорусском парламенте на рассмотрении находятся поправки в закон «О СМИ», которые, в числе прочего, предполагают обязательную идентификацию пользователей сайтов, в том числе для комментариев на форумах, модерацию форумов и допускают внесудебную блокировку соцсетей. В апреле законопроект был одобрен в первом чтении.

