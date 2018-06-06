В Украине появится образовательный омбудсмен

Кабинет министров Украины одобрил создание 1 января 2019 года службы образовательного омбудсмена и утвердил порядок обращения к нему.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



"С 1 января 2019 года в Украине должен появиться институт образовательного омбудсмена, защищающий права соискателей образования, педагогических, научно-педагогических и научных работников", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки Украины в среду.



В частности, Кабмин одобрил создание службы образовательного омбудсмена из 15 сотрудников, а также утвердил положение об образовательном омбудсмене и порядок обращения к нему.



Отмечается, что омбудсмен не может совмещать свою работу с другой деятельностью, кроме творческой и преподавательской, должен быть гражданином Украины, проживающим на территории государства не менее 5 лет, иметь высшее образование и соответствующий опыт работы, а также свободно владеть государственным языком.



Предполагается, что после получения жалобы о нарушении прав в сфере образования служба должна рассмотреть ее в срок не более 1 месяца. Именно по результатам этого рассмотрения образовательный омбудсмен принимает решение об обоснованности или необоснованности жалобы и предоставляет письменный ответ о результатах ее рассмотрения.



Если жалоба обоснована, образовательный омбудсмен в течение 5 рабочих дней принимает меры по восстановлению и защите нарушенных прав заявителей.



Так, омбудсмен может предоставить нужные разъяснения и рекомендации учреждениям и органам местного самоуправления, дать консультацию заявителю и представлять его интересы в суде.

