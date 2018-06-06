Кредит МВФ будет разворован и использован властью на выборы – Бойко

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" (ОБ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко заявляет, что кредит Международного валютного фонда (МВФ) будет разворован и использован действующей властью на выборы, а ценой создания Антикоррупционного суда, являющегося условием получения кредита, станет долговая яма для всех граждан Украины.



Об этом сообщила пресс-служба партии, передают Українські Новини.



Он подчеркнул, что создание отдельно взятого суда – это нарушение Конституции и нарушения прав граждан Украины. "Реформировать нужно всю судебную систему, которой сегодня доверяет аж 1% украинцев", – сказал оппозиционный политик.



По его словам, позиция западных партнеров Украины, в частности МВФ, которые настаивают на создании Антикоррупционного суда, свидетельствует о колоссальном уровне недоверия к нынешнему руководству Украины. "Они не верят, что есть политическая воля руководства государства для борьбы с коррупцией. Но если ее нет, то ни один суд не исправит ситуацию. Суды – это инструмент", - акцентировал Бойко.



Он отметил, что создание Антикоррупционного суда необходимо действующей власти только для того, чтобы получить очередной кредит МВФ и благодаря ему удержаться на плаву до выборов. Более того, политик убежден, что этот кредит разворуют, а расплачиваться за это будут дети и внуки украинцев.



"Цена создания суда – кредит в 1 млрд долларов от МВФ. Ради латания бюджетных дыр и удержания власти руководители страны предпочли в очередной раз вогнать в долговую яму всех граждан Украины. Этот кредит будет разворован и использован с популистской целью под выборы. А расплачиваться за эту кредитную наркоманию будут наши дети и внуки", – подчеркнул Бойко.



"Плохо то, что ставится ультиматум – создайте суд, поднимите тарифы, тогда мы дадим вам денег. Наш реальный сектор экономики должен сам зарабатывать деньги, предприятия должны работать, должны создаваться рабочие места. Тогда не будет такого диктата, не будет такой зависимости, и не нужно будет ездить по миру и выпрашивать кредиты", – отметил оппозиционный политик.



Сопредседатель фракции отметил, что в случае принятия закона об Антикоррупционном суде "Оппозиционный блок" будет обращаться в Конституционный Суд (КС). Вместе с тем он подчеркнул, что на сегодня работа КС практически заблокирована.



"Нами сегодня подано 18 представлений в Конституционный Суд касающихся вопиющих нарушений Основного закона, которые произошли в стране за последние годы. Мы видим, что и предыдущий состав суда не работал, и сегодняшний состав практически блокирует принятие важных решений. За прошлый год они приняли только одно решение. Мы требуем, чтобы Конституционный Суд начал работать, потому что это важная ветвь власти. Он должен защищать Конституцию", - подчеркнул Бойко.

