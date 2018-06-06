НАТО откроет новые штабы в Германии и США

Североатлантический альянс разместит два новых командных центра в Германии и США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАТО.



Ожидается, что министры согласятся на усиление командной структуры НАТО на более чем 1200 человек.



Новое командование Объединенных сил для Атлантики будет располагаться в Норфолке в Соединенных Штатах и ​​в Ульме, Германия.



Действия России в регионе Черного моря нарушили военное равновесие в этой зоне. С таким утверждением выступил заместитель помощника генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, спецпредставитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай, выступая во вторник на форуме, посвященном атлантической и черноморской безопасности.

