Россия изменила тактику войны на Донбассе - Турчинов

Генеральный штаб вооруженных сил Российской Федерации изменил тактику ведения войны на Донбассе. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на открытии IX Национального экспертного форума в Киеве, передает УНН.



“Изменилась тактика войны на Донбассе, которая реализуется генеральным штабом Российской Федерации. И два корпуса, которые являются составными 8-й армии, они фактически выполняют сегодня функцию, аналогичную которой выполняли штрафбаты во время Второй мировой войны. То есть их задача, даже ценой собственной жизни, задержать продвижение наших войск до подхода основных сил”, — подчеркнул он.



Также Турчинов рассказал о дислокации основных сил Российской Федерации.



“К большому сожалению, на протяжении последних двух лет построена мощная военная инфраструктура вдоль нашей границы. И российское военно-политическое руководство оперирует против Украины не батальонами, не бригадами, не дивизиями, а армиями. Так основной ударной силой на востоке является 8-я армия Южного военного округа ВС РФ. Но они считают, что этого не достаточно и в резерве этой армии находится 49-я и 58-я армия того же Южного военного округа”, — сказал он.



На юге над Украиной нависают, по словам секретаря СНБО, 20-я армия Западного военного округа и в резерве у них 1-я танковая армия.



В то же время, отметил он, на территории оккупированного Крыма создан мощный 22-й армейский корпус, наращенные военные подразделения ЧФ РФ.



Кроме того, по словам Турчинова, Россия сейчас активно создает Азовскую флотилию, фактически блокируя передвижения кораблей в направлении наших азовских портов.



“Для этого с Каспия переброшены десантные корабли, а также ракетные корабли”, — отметил он.



“Для нас опасен тем, что все эти подразделения обеспечивает две — 6-я и 4-я армии Военно-воздушных сил РФ. И даже этого им недостаточно. Вдоль наших границ расположены четыре ракетные бригады, имеющие на своем вооружении мощные современные ракетные комплексы “Искандер”, — рассказал секретарь СНБО.



“В результате С-400, расположенные в Крыму, могут уничтожать воздушные цели фактически на всей территории нашей страны. Ракетные бригады могут наносить удар по любой точке, расположенной в нашей стране. В таких условиях Украина борется за свой суверенитет, за свою независимость. Противостоит мощной военной агрессии РФ”, - резюмировал он.

