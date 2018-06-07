Выявлена смертельная опасность долгого сна

Японские ученые выяснили, что слишком короткий и слишком долгий сон повышает риск развития деменции и преждевременной смерти у людей старше 60 лет. Статья специалистов опубликована в Journal of the American Geriatrics Society, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!.



В исследовании приняли участие 1517 человек, за ними наблюдали в течение 10 лет. За это время у 294 добровольцев развилось слабоумие, а 282 умерли. Показатели заболеваемости деменцией и смертности, рассчитанные с поправкой на возраст и пол, были выше у тех, кто спал менее пяти часов или более 10 часов в сутки, по сравнению с теми, кто уделял сну 5-6,9 часов.



Однако высокая физическая активность у пожилых людей компенсировала негативный эффект от несоблюдения гигиены сна, уменьшая вероятность старческих заболеваний.



В мае была опубликована статья ученых Стокгольмского университета в Швеции, которые выяснили, что продолжительный сон в выходные дни может компенсировать его недостаток в будни, предотвратить связанные с этим болезни, а также снизить риск преждевременной смерти. При этом для людей старше 65 лет достаточно более кратковременного сна.

