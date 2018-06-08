Аваков предлагает запретить голосовать жителям Донбасса

Жители неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей после деоккупации в течение 3-5 лет не должны голосовать на президентских и парламентских выборах. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время форума "Формула безопасности Украины. Продолжение" в четверг, 7 июня, в Киеве, передает LIGA.net.



По его словам, выборы в местные советы должны состояться сразу же после реинтеграции ОРДЛО, чтобы на этих территориях появилась легитимная украинская власть.



"Но мы должны наложить мораторий на 3-5 лет на выборы на оккупированных территориях в центральные органы власти", - подчеркнул Аваков.



Глава МВД отметил, что такая практика - это обычный мировой опыт, в том числе стран Балканского полуострова, Испании и других регионов.



"Мы должны немного успокоить это общество, дать возможность прижиться новым гражданским институциям, нормальным дискуссиям, прессе, - и тогда спокойно проводить выборы", - пояснил он.



В противном случае, считает Аваков, ситуация снова приведет к обострениям, столкновениям, "и мы не получим эффекта мирного процесса".

