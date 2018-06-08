Аваков: Вступление в НАТО нужно отложить, если общество сомневается

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет о необходимости учета общественного мнения в вопросе евроатлантической интеграции, сообщает департамент коммуникации МВД Украины



"Наступило время переводить в плоскость переговоров мнение общества. И если наше общество выступает за вступление в НАТО, нам безразлично, что по этому поводу думает Путин (президент РФ Владимир Путин – ИФ). Если у общества есть сомнения по этому поводу, то надо отложить такое решение", - заявил А.Аваков в четверг во время ІХ Национального экспертного форума.



"Украина должна быть сильной. Настолько, чтобы ее радостно принимали в любом блоке и чтобы она могла отражать любую агрессию. Мы к этому должны стремиться", - добавил глава ведомства.

