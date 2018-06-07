Гройсман: Данилюк так и не осознал причину своего увольнения

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что смена руководства Министерства финансов усилит его работу и отметил, что ему жаль, что Александр Данилюк так и не осознал причину своего увольнения. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.



“Как всегда, много хороших слов. Но, к сожалению, не было конкретных результатов. Спасибо заместителям, которые делали работу вместо министра. И жаль, что он так и не осознал причину своего увольнения”, — сообщил он.



Он поблагодарил нардепов за поддержку его представления.



“Смена руководства министерства не ослабит, а усилит его работу. Спасибо народным депутатам за поддержку моего представления”, - заявил В.Гройсман.



Сегодня, 7 июня Верховная Рада проголосовала за увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов.



Напомним, 6 июня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка, и призвал народных депутатов поддержать его. Глава правительства заявил, что на заседании правительства Данилюк позволил себе действия, “несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров”.

