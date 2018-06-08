Могерини попросила выделить дополнительно €6,5 млрд на оборону ЕС

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини попросила Брюссель выделить дополнительные €6,5 млрд на реализацию плана повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры Европы для расширения возможностей переброски военных сил и техники. Об этом она заявила в четверг, выступая на конференции Европейского агентства обороны в Брюсселе.



"Я предложила учесть транспортную инфраструктуру в рамках следующего бюджета и выделить дополнительно €6,5 млрд", - сказала она.



В конце марта Еврокомиссия (ЕК) утвердила план повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры Европы для расширения возможностей переброски военных сил и техники, который стал одним из центральных проектов европейской программы Постоянного структурированного оборонного сотрудничества ЕС (PESCO).



План ЕК включает три основных блока. Во-первых, это учет военных требований при строительстве и модернизации транспортных объектов, к лету этого года страны ЕС должны согласовать список ключевых требований. Во-вторых, создание приоритетного списка проектов транспортной инфраструктуры, которые нужно модернизировать в первую очередь, чтобы создать артерии для быстрой переброски войск через все страны Европы. В-третьих, это разработка общих легальных норм при трансграничной транспортировке опасных грузов, оружия, амуниции и военных сил.



Многие эксперты в Брюсселе отмечают, что столь обширный план перестройки европейской гражданской транспортной инфраструктуры в военных целях свидетельствует о начале экономической подготовки государств ЕС к возможным боевым задачам на европейском театре действий с использованием значительных сил и обычных (неядерных) вооружений.

