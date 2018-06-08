Экс-охранник Януковича рассказал об обстреле кортежа

На допросе в Оболонском районном суде, который состоялся в пятницу, 8 июня, бывший охранник экс-президента Виктора Януковича Владимир Павленко заявил об обстреле по пути к резиденции Межигорье. Допрос в рамках дела о госизмене Януковича проходил в режиме видеоконференции, сообщает УНН.



Инцидент якобы произошел 21 февраля 2014 года по пути к резиденции Межигорье.



"Все угрозы, которые звучали в адрес Януковича со стороны оппозиции в тот момент, имели реальное подтверждение… Майдан имел собственную разведку - отслеживались пути передвижения президента, места его временного или постоянного пребывания, и вся информация аккумулировалась в штабе оппозиции. Мы, конечно, предпринимали контрмеры… 21 февраля вечером на подъезде к резиденции получили информацию о вооруженных людях. Было принято решение изменить маршрут. Все прошло успешно, но замыкающий автомобиль перед разворотом был ослеплен неизвестными, и по нему открыли огонь… Я насчитал два пулевых отверстия в задней части Volkswagen Caravelle. Также были разбиты стекла, от которых водитель получил царапины", - рассказал Павленко.



По его словам, этот факт был задокументирован, и материалы переданы правоохранительным органам для дальнейшего выяснения обстоятельств.

