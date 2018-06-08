Четверо бухгалтеров полиции 10 лет выплачивали зарплату 23 "мертвым душам"

Генпрокуратура сообщила о подозрении четырем сотрудниками отдела финансового обеспечения бухгалтерского учета ГУ НПУ в Киевской области. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает УНН.



“Установлено, что бухгалтеры на основе поддельных документов открыли 23 карточных счетов на подставных лиц для выплаты зарплаты, на которые ежемесячно с 2007 по 2016 годы перечислялись средства. Всего за указанный период сумма выведенных средств составила более 12 млн гривен”, - говорится в сообщении.



Как отмечается, по результатам досудебного расследования четырем злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении ими преступлений, предусмотренных ч. Ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины. Санкция указанных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.



Сейчас решается вопрос об избрании им меры предосторожности, а также устанавливается круг других лиц, которые могут быть причастны к совершению вышеуказанных преступлений.



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