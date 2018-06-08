Facebook по ошибке раскрыл личные посты 14 миллионов пользователей

Посты 14 миллионов пользователей Facebook, опубликованные в «закрытом» режиме, оказались в общем доступе, сообщает The Verge.



В открытом доступе из-за ошибки оказались записи некоторых пользователей, сделанные с 18 по 27 мая. Проблема была обнаружена 22 мая, однако на ее устранение потребовалось пять дней.



Соцсеть объявила, что речь идет о сбое программного обеспечения, из-за которого у некоторых пользователей настройки постов по умолчанию переключились на «доступно для всех».



Обычно настройки аудитории постов в фейсбуке выбираются исходя из последних публикаций пользователя, то есть если записи были в закрытом режиме, то именно он и предлагается по умолчанию.



Facebook начала рассылку сообщений пользователям, которых мог затронуть сбой, в которых приносит извинения за ошибку и просит проверить настройки постов, опубликованных 18-27 мая.



«Сбой не повлиял на публикации, сделанные в другое время, и у пользователей по-прежнему была возможность вручную настраивать аудиторию поста. Мы хотели бы извиниться за ошибку», — заявила директор Facebook по защите персональных данных Эрин Иган.



За последние несколько месяцев стало известно о ряде крупных утечек персональных данных пользователей Facebook. Так, весной 2018 года сообщалось, что компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей фейсбука, чтобы использовать их в политической рекламе. Cambridge Analytica получила личную информацию 87 миллионов пользователей соцсети.



В июне стало известно, что соцсеть в течение нескольких лет предоставляла производителям мобильных устройств доступ к данным пользователей, в том числе и без их ведома.

